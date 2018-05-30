У Почаївській семінарії відбувся 25-й випуск

У Почаївській семінарії 29 травня відбувся 25-й випуск.

Як повідомляється на сайті Почаївської духовної семінарії, святкове богослужіння на честь 25-го випуску за традицією проходило в Успенському соборі Почаївської лаври. Вечірнє богослужіння очолив митрополит Сергій, якому співслужив єпископ Серафим ректор семінарії.

Божественна літургія також проходила в Успенському соборі, яку очолив митрополит Сергій. Після літургії відбувся молебень на закінчення навчального року. Традиційно після богослужіння викладачі та вихованці семінарії вклоняються святиням Почаївської лаври: чудотворній іконі Богоматері, мощам святих угодників Іова та Амфілохія Почаївськиї та Стопі Божій Матері.

Актова частина та вручення дипломів проходила в Троїцькому соборі. На початку урочистої частини зачитали звіт про діяльність Почаївської семінарії протягом навчального року.

Протоієрей Олег Плаксій, проректор з виховної роботи, зачитав привітання від Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія, з приводу закінчення навчального року. З привітанням та архіпастирським словом до випускників звернувся митрополит Сергій та ректор семінарії єпископ Серафим.

Після вручення дипломів семінарський хор виконав церковні піснеспіви перед викладачами, студентами та гостями. По закінченню урочистої частини випускники й викладачі семінарії та гості були запрошені на святковий обід.