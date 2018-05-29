Душа людини наповнюється благодаттю, або брудом гріховним - Митрополит Онуфрій (відео)

Порожнеча, що виникла у душі людини, яка втратила Рай, повинна бути заповнена.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї проповіді у День Святого Духа, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«У душі людини виникла духовна порожнеча, яка мусить обов’язково чимось наповнюватися - або благодаттю Святого Духа, або брудом гріховним», - сказав Предстоятель.

Архіпастир нагадав, що благодать Святого Духа, яка втішала і робила щасливим перших людей, була відняти у них після гріхопадіння.

«Коли Адам жив у Раю, то ходив перед Богом, він бесідував з Ним і був наповнений благодаттю життя, радості і щастя. Та коли переступив Божественну заповідь, то ця благодать Святого Духа була взята від нього».

Його Блаженство розповів, що до пришестя Христа люди не були спроможними відчути повноту щастя і жили в очікуванні Спасителя, який поверне їм втрачений Рай. Своїми хресними стражданнями, смертю і воскресінням Господь смерть знищив, забрав у неї силу і владу над людиною. А після Свого Вознесіння Спаситель послав у світ Духа Утішителя (Ін. 16:7).

«Господь заснував Церкву Своєю кров’ю, а життям ЇЇ наповнив Святий Дух, Який зійшов на апостолів після вознесіння на Небо Спасителя. Саме в Церкві ми одержуємо ті дари, які необхідні нам для достойного життя», - продовжив Блаженніший владика.

За словами преподобного Серафима Саровського, стяжання благодаті Пресвятого Духа є ціллю життя для кожного християнина.

«Тієї благодаті, яка людину наповнює, робить її світлою, красивою, благородною, щасливою у повному і справжньому сенсі цього слова, - зазначив Архіпастир. - Ця благодать потім супроводжує людину у вічність і робить її чадом спасіння».

Митрополит Онуфрій пояснив, що благодать Святого Духа дається перш за все у Таїнствах Церкви – миропомазанні, священстві, вінчанні, а також через постійну працю над собою з допомогою молитви, покаяння, читання Божого Слова.

«Святе Письмо говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Смирення - це найбільша доброчинність, яка робить людину здатною прийняти від Бога благодать. Усі подвиги, які ми звершуємо - молитви, покаяння, читання Слова Божого та творінь святих отців, добрі діла - являються засобом для того, щоб привести людину в нормальний стан - стан смирення і правильного розуміння, Хто такий Бог. Коли людина усвідомить, що Бог - все, а ми - без Бога ніщо, що ми красиві тільки з Господом - тоді її не зможе подолати ніякий гріх, ніяке зло».

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, благодаттю Святого Духа боротися зі своїми гріхами, зі своєю гординею, проти зла, яке існує навколо нас, - побажав Блаженніший владика. - Боротьба наша не в тому, щоб наносити удари цьому злу, вона полягає у тому, щоб просто не йти за ним. Зло нас намагається відвести від Бога, а ми повинні йти до Бога. І тоді Божа благодать буде почивати на нас, і благодать Святого Духа буде навчати нас, наставляти нас на всяку істину, і дасть нам розум творити волю Божу, розуміти заповіді Божі, і прославляти у своєму житті Єдиного в Трійці Бога - Отця, і Сина, і Святого Духа».