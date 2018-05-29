У Києво-Печерській лаврі на міжнародній конференції обговорюють питання взаємодії Церкви, науки й суспільства

У Києво-Печерській лаврі 29 травня почала свою роботу XVI Міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії», присвячена пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова).

З благословення ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Сильвестра, у відкритті конференції взяв участь перший проректор КДА протоієрей Сергій Ющик, повідомляє прес-служба КДА.

У перший день форуму учасники обговорювали проблеми, що стосуються теми «Християнська Церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження».

Конференція організована Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником спільно з Київською духовною академією та триватиме до 2 червня.