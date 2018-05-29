Собор Естонської Православної Церкви обрав нового Предстоятеля
Собор Естонської Православної Церкви 29 травня обрав Предстоятелем архієпископа Верейського Євгенія, вікарія Патріарха Кирила, голову Навчального комітету Руської Православної Церкви, ректора Московських духовних шкіл.
Як повідомляє ERR з посиланням на"Радіо 4", у таємному голосуванні брали участь 32 місцевих приходи, один мирський Представник Церкви, а також представники духовенства. Більшістю голосів Предстоятелем був обраний архієпископ Верейський Євгеній.
Тепер пропозиція помісного собору буде направлена на затвердження Патріарху Кирилу.
5 травня в Пюхтицькому Успенському ставропігійному жіночому монастирі відбулося засідання Синоду Естонської Православної Церкви, на якому кандидатами на обрання Предстоятеля були представлені двоє представників. Ними стали архієпископ Верейский Євгеній, а також єпископ Нарвський і Причудський Лазар, тимчасово керуючий Естонською Православною Церквою.
Згідно зі Статутом ЕПЦ, Предстоятель обирається Собором з-поміж кандидатів, представлених Синодом Естонської Православної Церкви, затверджуваних Патріархом і Священним Синодом.
Митрополит Талліннський і всієї Естонії Корнилій помер 19 квітня на 94-му році життя.
Парафіянами Естонської Православної Церкви вважають себе від 150 тисяч до 170 тисяч віруючих.