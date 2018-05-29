Тисячі православних вшанували пам'ять новомучеників Уманського краю

У День Святого Духа, 28 травня, в Уманській єпархії Української Православної Церкви духовенство та віруючі молитовно вшановують також новомучеників та сповідників землі Уманської.

Про це повідомляє прес-служба Уманської єпархії УПЦ.

До Свято-Миколаївського кафедрального собору м. Умані зібралися численні священнослужителі та миряни Уманської єпархії. Божественну літургію очолив архієпископ Пантелеімон.

Після літургії всі її учасники, вишикувавшись у колону, вирушили хресним ходом вулицями Умані до приміщення районного відділу Національної поліції України, де на початку ХХ століття розташовувалася в’язниця, яка стала місцем сповідницького та мученицького подвигу сотень жителів Уманщини. Йдучи вулицями міста, учасники хресного ходу молились.

Біля поклонного хреста, що встановлений поруч з приміщенням колишньої в’язниці, був відслужений молебен за мир в Україні. Також було звершено заупокійну літію, на якій пом’янули всіх, хто віддав своє життя за віру християнську, постраждавши від безбожної влади.