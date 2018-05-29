Константинопольському Патріарху передали 50 тисяч підписів від вірян УПЦ

14:09, 29 травня 2018
Православ`я
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50 тисяч підписів передали в Константинополь українці / news.church.ua

Віряни Української Православної Церкви на чолі з єпископом Пименом, вікарієм Рівненської єпархії 21-26 травня звершували паломництво по святих містах Константинополя, Ізміра, Ефеса.

Українці зустрілися з представником Константинопольського Патріарха і передали звернення від 50 тисяч віруючих з проханням, щоб питання надання автокефалії розглядалося тільки в рамках канонічного права, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Ми, представляючи волю священства, чернецтва та мирян нашої Церкви, які сподіваються, що церковне питання в Україні буде вирішено канонічним шляхом, шляхом, який встановили апостоли і отці святої Церкви, передали письмове звернення Константинопольському Патріарху. Ми також попросили молитов Його Святості за наш нарід та українське Православ’я», - розповів єпископ Пимен.

Під час свого візиту священнослужителі разом із вірянами помолилися за спільною Божественною літургією, яку очолив митрополит Апостол (Даніілідіс), єпископ Константинопольської Православної Церкви.

Делегація передала в дар Патріарху копії чудотворних ікон Божої Матері трьох головних святинь України – Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської лавр.

Звертаючись до паломників, представник Патріарха архімандрит Віссаріон (Комзіас) зазначив, що радий їх вітати у Святому граді Константинополь.

«Ви українці, ви знаєте добре, що таке паломництво. У вас є хресні ходи - великий до Почаївської лаври, до Київської лаври, - сказав він. - І сьогодні ви звершуєте свого роду хресний хід з Києва в Константинополь».

Серед 130-ти паломників були парафіяни захоплених храмів. Вони також передали більше 30-ти звернень із Житомирської, Тернопільської, Рівненської та інших областей, у яких детально описали, що відбувається на парафіях. Ці звернення віряни підкріпили документами, фото- та відеоматеріалами, на яких зафіксовано грубі порушення їхніх релігійних прав.

Православні українці висловили сподівання, що комісія, яка займається питанням надання автокефалії, детально розгляне ці справи і при можливості прибуде в Україну, щоб поспілкуватися з людьми на місцях.

Загалом на даний момент у секретаріат Константинопольського Патріарха Варфоломія передали вже 60 тисяч підписів. Перші 10 тисяч звернень від вірних Української Православної Церкви було передано на початку травня.

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