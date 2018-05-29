У Києво-Печерській лаврі вибрали кращий парафіяльний хор України

12:35, 29 травня 2018
Православ`я
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Гала-концерт Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Пентікостія» / foma.in.ua

У День Святого Духа, 28 травня, в Києво-Печерській лаврі відбувся гала-концерт Всеукраїнського фестивалю-конкурсу приходських колективів «Пентікостія».

Відкрив концерт переможець «Пентікостії-2017» хор Миколаївського собору Бердичева (Житомирщина), повідомляє «Фома в Україні».

Тим, як вони зазвичай славлять Святу Трійцю у своїх храмах, поділилися парафіяльні хори з Києва, Запоріжжя, Луцька, Одеси, Харкова, Хмельницького, Київщини, Харківщини, Черкащини та Чернігівщини. Також у фестивалі взяв участь ансамбль духовної та фольклорної музики «Многая літа» Київського національного університету культури та мистецтв.

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Крім богослужбових співів прозвучали колядки та народні псалми. Пісні виконувалися церковнослов'янською, українською, російською та грузинською мовами, більшість - акапельно. Виступи чергувалися з короткими довідками про церковний спів.

Володарем Гран-прі цього року став молодіжний ансамбль «Нікольський» Свято-Нікольського храму на Подолі (Київ). Саме в цій церкві буде зберігатися до наступного свята П'ятидесятниці «фестивальна» ікона Святої Трійці.

Кожен хор-лауреат отримав зменшену копію фестивальної ікони та інші подарунки.

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