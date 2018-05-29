У Києво-Печерській лаврі вибрали кращий парафіяльний хор України

У День Святого Духа, 28 травня, в Києво-Печерській лаврі відбувся гала-концерт Всеукраїнського фестивалю-конкурсу приходських колективів «Пентікостія».

Відкрив концерт переможець «Пентікостії-2017» хор Миколаївського собору Бердичева (Житомирщина), повідомляє «Фома в Україні».

Тим, як вони зазвичай славлять Святу Трійцю у своїх храмах, поділилися парафіяльні хори з Києва, Запоріжжя, Луцька, Одеси, Харкова, Хмельницького, Київщини, Харківщини, Черкащини та Чернігівщини. Також у фестивалі взяв участь ансамбль духовної та фольклорної музики «Многая літа» Київського національного університету культури та мистецтв.

Крім богослужбових співів прозвучали колядки та народні псалми. Пісні виконувалися церковнослов'янською, українською, російською та грузинською мовами, більшість - акапельно. Виступи чергувалися з короткими довідками про церковний спів.

Володарем Гран-прі цього року став молодіжний ансамбль «Нікольський» Свято-Нікольського храму на Подолі (Київ). Саме в цій церкві буде зберігатися до наступного свята П'ятидесятниці «фестивальна» ікона Святої Трійці.

Кожен хор-лауреат отримав зменшену копію фестивальної ікони та інші подарунки.