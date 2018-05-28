Не слід грубо торкатися віри, це не залишається безкарним - Патріарх Ілія II

Не слід грубо торкатися віри – це не залишається безкарним.

Про це Католикос-Патріарх всієї Грузії Блаженніший Ілля II сказав віруючим в Кафедральному соборі Пресвятої Трійці в адресу «Руставі 2», повідомляє "Супутник Грузія".

Патріарх відслужив службу у зв'язку зі святом П'ятидесятниці і звернувся до пастви з проповіддю.

«Вітаю з цим великим святом... Ми живемо у важкий і складний час, коли добро і зло борються один з одним, і ми все повинні зробити для того, щоб вся Грузія, кожен з нас виявився на стороні добра. Давайте робити добро, і це добро повернеться до нас», - сказав Ілія II.

Патріарх також торкнувся відносин Церкви з телекомпанією «Руставі 2».

«Я хотів би парою слів торкнутися питання про відношення між Церквою і «Руставі 2». Хочу сказати, що не слід грубо торкатися віри, християнства – це не залишається безкарним. Ми молимося за те, щоб Господь простив наші гріхи. Кожна людина, яка живе і визнає Православ'я, є нашим духовним сином, і ми молимося за вас, і сподіваюся, що відносини між нами виправляться», - сказав Патріарх.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, відношення між Патріархією і "Руставі 2" загострилися після передачі "Арчевані" (Вибір). Ведучий Георгій Габунія почав свою передачу з оцінки картини художниці Ліки Уклеба "Маріам самогубець", яку принесли у студію. За його словами, пістолет у Маріам іграшковий, тому вона не зможе покінчити життя самогубством. Так що, вона залишиться живою і пізніше народить Іісуса.

Як повідомлялося раніше, український сайт «Миротворець» вніс в базу даних генерального директора грузинського телеканалу «Руставі-2» Ніку Гварамію. Відзначається, що Гварамія внесений у базу даних за «участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на підрив державних інститутів влади України», а також за публікацію неправдивої інформації, маніпуляцію суспільно-значимою інформацією».