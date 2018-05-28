Патріарх Кирил розповів православним про те, як діє Божественна енергія

Дух Святий відновлює все те, що втрачається, Сам же не потребує відновлення сил.

Про це в день Святої Трійці (П'ятидесятниці), 27 травня, сказав віруючим Патріарх Московський і всієї Русі Кирил в Успенському соборі Троїце-Сергієвої лаври.

"Син Божий, друга Особа Святої Трійці, вознісся від світу, здійснивши Свою місію. Але ця місія не була закінчена, - як і обіцяв Господь, Його справу продовжує Божественний Дух. А як же діє Божественна енергія? Святий Василій Великий, присвятивши багато часу і сил роздумам про Святий Дух, залишив чудові тексти, в одному з яких говорить: Дух Святий відновлює все те, що втрачається, Сам же не потребує відновлення сил", - зазначив Патріарх.

Разом з тим він зазначив, що "світ як творіння Боже підтримується не лише дією фізичних законів".

"Кожен, хто вивчає фізику, знає: вічний двигун створити неможливо, тому що енергія повинна поновлюватися. Так влаштований наш фізичний світ. Але світ як творіння Боже підтримується не лише дією фізичних законів - він підтримується силою Духа Святого, яка Божественною енергією, яка виснажує себе, передаючи енергію всьому космосу, всьому творінню, всьому живому і неживому, і ця енергія ніколи не зникає", - сказав Патріарх Кирил.

Предстоятель зазначив, що "фізичних сил недостатньо, щоб робити те, що ми покликані зробити протягом життя".

"Потрібна особлива сила - сила духу, тому що перемагає тільки духовно сильна людина. Ніяким восьмигодинним сном цю духовну силу не відновиш, ніяким калорійним харчуванням її рівень не піднімеш. Духовна сила - не від матеріального джерела, духовна сила - від сили Духа Святого", - наголосив Патріарх.

"Ось чому наш зв'язок зі Святим Духом - через Таїнства Церкви, через молитву - є неодмінною запорукою нашої здатності творити навіть тоді, коли фізичні сили виснажуються. Творити на такому рівні, на якому ніякими фізичними можливостями нічого зробити неможливо", - підсумував Предстоятель.