Євангеліє щодня: «Чого б вони не попросили – буде їм» (відео)

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ представляє новий медіа-проект «Євангеліє щодня» – короткі україномовні сюжети, які через тлумачення святих отців розкривають глибинні значення Святого Євангелія. Христос показує, наскільки богоугодною є злагода між єдиновірцями. Він дає настанову з обітованням, щоб знищити розбрат і припинити ворожнечу.

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