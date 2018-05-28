Євангеліє щодня: «Чого б вони не попросили – буде їм» (відео)
10:23, 28 травня 2018Православ`я
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Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ представляє новий медіа-проект «Євангеліє щодня» – короткі україномовні сюжети, які через тлумачення святих отців розкривають глибинні значення Святого Євангелія.
Христос показує, наскільки богоугодною є злагода між єдиновірцями. Він дає настанову з обітованням, щоб знищити розбрат і припинити ворожнечу.
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