У Києво-Печерській лаврі з 3 червня відкрито виставку-ярмарок "Троїцька"

У стінах Святої Печерської обителі відкрилася виставка, приурочена до Дня Святої Трійці.

Як повідомляє офіційний сайт Лаври lavra.ua, перед початком роботи виставки був звершений молебень, який очолив голова відділу соціального служіння Києво-Печерської лаври ієромонах Лукіан.

По завершенні молебню отець Лукіан звернувся до учасників виставки з напутнім словом, у якому привітав усіх з наступаючим святом Святої Трійці.

«День П'ятидесятниці є особливим днем не тільки церковної, але і світової історії. В цей день на апостолів Христових зійшов Дух Святий, наповнивши їх усіма тими благодатними дарами, які і досі перебувають в Церкві. Нехай благодать Всесвятого Духа, Якого ми всі особливо шануємо в ці дні, наповнює вас усіх, хай Господь пошле вам Свою благодатну допомогу і зміцнить у всіх ваших трудах!», - сказав він.

Далі отець Лукіан окропив учасників виставки і все, що вони пропонують відвідувачам, святою водою.

На виставці «Троїцькій» свої товари пропонують представники близького зарубіжжя, представники українських єпархій, церковних видавництв і майстерень з монастирських обителей.

Увазі відвідувачів пропонуються церковне начиння і предмети, ікони, гончарні вироби, духовна література, музичні твори та церковні співи в аудіо - та відеозаписи, православні фільми на сучасних цифрових носіях, вироби майстрів різних напрямків народних ремесел, вироби швейного виробництва, лікувальні трав'яні збори, що підтримують загальний тонус організму, монастирські чаї, мед різних сортів, продукти бджільництва, воскові свічки. Також можна подати записки про рідних і близьких в православні храми і монастирі.

Виставка-ярмарок проходитиме з 26 травня по 3 червня.

Режим роботи - з 9.00 до 19.00 години. Вхід вільний.