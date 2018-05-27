Патріарх Кирил прийняв дітей загиблих сирійських військових

У Храмі Христа Спасителя в Москві 26 травня відбулася зустріч Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з групою дітей з Сирії.

Як повідомляє patriarchia.ru, у складі сирійської делегації 10 хлопців у віці 12-14 років.

«Вам у житті довелося пройти через дуже серйозні випробування - загинули близькі для вас люди. Звичайно, ця рана - на все життя. Пам'ять про загиблих батьків-героїв ви повинні пронести через усе своє життя і передати вашим дітям. Але все життя ця рана боліти не повинна... Ви повинні пам'ятати, чому загинули ваші батьки. Вони захищали свою Батьківщину, свій народ", - сказав Патріарх Кирил.

Предстоятель Руської Православної Церкви вручив дітям пам'ятні подарунки.