Патріарх Кирил прийняв дітей загиблих сирійських військових
19:49, 27 травня 2018Православ`я
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Зустріч з дітьми загиблих сирійських військових / patriarchia.ru
У Храмі Христа Спасителя в Москві 26 травня відбулася зустріч Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з групою дітей з Сирії.
Як повідомляє patriarchia.ru, у складі сирійської делегації 10 хлопців у віці 12-14 років.
«Вам у житті довелося пройти через дуже серйозні випробування - загинули близькі для вас люди. Звичайно, ця рана - на все життя. Пам'ять про загиблих батьків-героїв ви повинні пронести через усе своє життя і передати вашим дітям. Але все життя ця рана боліти не повинна... Ви повинні пам'ятати, чому загинули ваші батьки. Вони захищали свою Батьківщину, свій народ", - сказав Патріарх Кирил.
Предстоятель Руської Православної Церкви вручив дітям пам'ятні подарунки.
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