У Києво-Печерській лаврі тисячі православних християн відзначили Трійцю

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій сьогодні очолив Божественну літургію та велику вечірню в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика нагадав вірним суть догмату про Святу Трійцю і розповів про свідчення Троїчністі Божества у Старому та Новому Завіті, у створеному світі та самій людині. Особливо Архіпастир наголосив на необхідності спонукати себе до добра: “Нехай Господь допомагає нам, щоб ми читали Священне Писання, щоб ми робили добрі справи – навіть тоді, коли ми не хочемо цього робити. Ми повинні до добра себе змушувати. Тоді ми будемо світлими, будуть наші думки добрими, буде благословення Боже на всіх нас і ми будемо синами Божими”.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після Божественної літургії Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив велику вечірню, за якою були прочитані особливі молитви святителя Василія Великого.

Після одпусту Архіпастир привітав вірних зі святом П’ятидесятниці та благословив усіх.

Завтра Предстоятель звершить Божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі столиці на Троєщині.