На сайті Іонинського монастиря опубліковано унікальні архівні відео про преподобного Іону Київського (відео)
Рішенням Священного Синоду УПЦ 25 травня 2018 року встановлено загальноцерковне святкування дня обрітення мощей преподобного Іони Київського.
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує унікальні архівні відео про перенесення святих мощей преподобного Іони Київського, які до свята Святої Трійці були опубліковані на сайті Свято-Троїцького Іонинського монастиря.
Нові архівні відеозаписи додані на YouTube-канал обителі.
Остання в історії панахида по преподобному Іоні.
Після Божественної літургії в день прославлення преподобного в лику святих перед ракою з його чесними мощами духовенство відслужило останню панахиду по схиархімандриту Петру — засновнику обителі, вже зарахованому до лику святих як преподобний Іона Київський.
Після панахиди відбулося урочисте перенесення мощей прп. Іони в склеп Троїцького собору.
Під час зйомок хресного ходу помітна відсутність братського корпусу, який пізніше був побудований поруч з храмом.
Відразу після перенесення був відслужений перший в історії молебень преподобному і відбулося поклоніння його чесним мощам.