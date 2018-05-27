На сайті Іонинського монастиря опубліковано унікальні архівні відео про преподобного Іону Київського (відео)

Рішенням Священного Синоду УПЦ 25 травня 2018 року встановлено загальноцерковне святкування дня обрітення мощей преподобного Іони Київського.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує унікальні архівні відео про перенесення святих мощей преподобного Іони Київського, які до свята Святої Трійці були опубліковані на сайті Свято-Троїцького Іонинського монастиря.

Нові архівні відеозаписи додані на YouTube-канал обителі.

Остання в історії панахида по преподобному Іоні.

Після Божественної літургії в день прославлення преподобного в лику святих перед ракою з його чесними мощами духовенство відслужило останню панахиду по схиархімандриту Петру — засновнику обителі, вже зарахованому до лику святих як преподобний Іона Київський.

Після панахиди відбулося урочисте перенесення мощей прп. Іони в склеп Троїцького собору.

Під час зйомок хресного ходу помітна відсутність братського корпусу, який пізніше був побудований поруч з храмом.

Відразу після перенесення був відслужений перший в історії молебень преподобному і відбулося поклоніння його чесним мощам.