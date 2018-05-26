Керуючий Мукачівською єпархією УПЦ обговорив з представниками ОБСЄ релігійну ситуацію на Закарпатті

Учора, 25 травня, у Єпархіальному управлінні м. Мукачево архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор провів зустріч з делегацією спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні на чолі з керівником офісу Давідом Піге.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, у ході розмови було обговорено ряд питань з життя Православної Церкви на Закарпатті.