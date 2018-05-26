Керуючий Мукачівською єпархією УПЦ обговорив з представниками ОБСЄ релігійну ситуацію на Закарпатті
23:14, 26 травня 2018Православ`я
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У ході розмови було обговорено ряд питань з життя Православної Церкви / m-church.org.ua
Учора, 25 травня, у Єпархіальному управлінні м. Мукачево архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор провів зустріч з делегацією спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні на чолі з керівником офісу Давідом Піге.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, у ході розмови було обговорено ряд питань з життя Православної Церкви на Закарпатті.
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