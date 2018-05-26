У Києво-Печерській лаврі почали святкувати П’ятидесятницю
22:15, 26 травня 2018Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
Напередодні свята П’ятидесятниці, 26 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Завтра Предстоятель очолить Божественну літургію та вечірню з особливими молитвами свт. Василія Великого, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Богослужіння розпочнеться о 8:30 на площі перед Успенським собором.
У Києво-Печерській лаврі почали святкувати П’ятидесятницю / news.church.ua
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