У Києво-Печерській лаврі почали святкувати П’ятидесятницю

22:15, 26 травня 2018
Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua

Напередодні свята П’ятидесятниці, 26 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Завтра Предстоятель очолить Божественну літургію та вечірню з особливими молитвами свт. Василія Великого, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Богослужіння розпочнеться о 8:30 на площі перед Успенським собором.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
У Києво-Печерській лаврі почали святкувати П’ятидесятницю / news.church.ua

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