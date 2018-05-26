У Києво-Печерській лаврі почали святкувати П’ятидесятницю

Напередодні свята П’ятидесятниці, 26 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Завтра Предстоятель очолить Божественну літургію та вечірню з особливими молитвами свт. Василія Великого, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Богослужіння розпочнеться о 8:30 на площі перед Успенським собором.

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