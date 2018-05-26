У РПЦ створять єдиний методичний посібник з окормлення людей з ВІЛ-інфекцією.

Таке рішення було прийнято на круглому столі, присвяченому духовній підтримці ВІЛ-інфікованих, повідомляє сайт Синодального відділу з церковної благодійності та соціального служіння Руської Православної Церкви.

У Санкт-Петербурзькій єпархії відбувся міжрегіональний круглий стіл «Духовно-моральна підтримка сімей з ВІЛ-інфекцією: пошук шляхів». В обговоренні взяли участь керівники громадських організацій, соціальні працівники, що надають допомогу людям з ВІЛ-позитивним статусом, і представники 9 єпархій.

«На круглому столі піднімалися дуже гострі проблеми, які викликали жваву дискусію, - зазначив керівник напрямку допомоги наркозалежним Синодального відділу з благодійності Олексій Лазарєв. – Наприклад, обговорювалося питання внутрішньоцерковного «ВІЛ-дисидентства» – ця тема регулярно виникає в медіа-просторі, супроводжується суперечками. Говорили також про проблеми стигматизації ВІЛ-інфікованих і про особливості пастирського окормлення таких людей».

Олексій Лазарєв розповів учасникам круглого столу про церковне служіння у сфері підтримки ВІЛ-інфікованих. Так, у Москві в Інфекційній клінічній лікарні №2 діє служба паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим православної служби допомоги «Милосердя».

Сестри милосердя доглядають за пацієнтами з ВІЛ і СНІД: допомагають знерухомленим хворим здійснювати гігієнічні процедури, годують їх, приносять їм одяг і необхідні речі, надають психологічну підтримку. Також при службі діють курси для добровольців, де навчають усіх охочих навчитися надавати допомогу важкохворим ВІЛ-інфікованим людям.

Люди з ВІЛ проходять реабілітацію у православних реабілітаційних центрах для наркозалежних. Керівництво центрів намагається адаптувати умови їх реабілітації відповідно до їх потреб.

За словами Олексія Лазарєва, нині назріла необхідність у розробці методик взаємодії священнослужителів і церковних соціальних працівників з ВІЛ-інфікованими людьми.

«Потрібно ліквідувати «білі плями», яких, на жаль, дуже багато. Через погану інформованість священнослужителів про те, що таке ВІЛ, часто виникають неприємні ситуації, за яких інфіковані люди не можуть причащатися, стають вигнанцями на своїй парафії, - зазначив Олексій Лазарєв. – Адже духовної підтримки зазвичай потребує не тільки людина з ВІЛ, але і її сім'я. Ми плануємо спільно з лікарями почати розробку методичних рекомендацій для священнослужителів з пастирської опіки людей з ВІЛ-позитивним статусом».

У методичному посібнику буде міститися актуальна інформація про хворобу, методи пастирського піклування сімей з ВІЛ-інфікованими членами, особливості участі в Таїнствах Церкви, можливості залучення до парафіяльного життя.