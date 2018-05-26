У Польщі відбулися урочистості в день 80-річчя Предстоятеля Православної Церкви

15:46, 26 травня 2018
Православ`я
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У Польщі відбулися урочистості в день 80-річчя Предстоятеля Православної Церкви / orthodox.pl

Головною подією тижня, що минає, у житті Польської Православної Церкви стало святкування 20-річчя Першосвятительського служіння і 80-річчя з дня народження її Предстоятеля, митрополита Варшавського і всієї Польщі Сави.

Місцем святкування обрано стародавній Супрасльский монастир Благовіщення Пресвятої Богородиці, де 20 травня відбулися урочистості, повідомляється на сайті Польської Православної Церкви.

Блаженніший митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава разом з єпископатом Польської Церкви, представниками сестринських Помісних Церков, численним духовенством і віруючим народом Польщі святкував важливі річниці в монастирі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Супраслі, повідомляє портал "Собор.by".

/ orthodox.pl

Сьогодні ця обитель – не тільки духовний, паломницький центр, сюди в обов'язковому порядку привозять і всіх туристів, які відвідують Підляський край. Але ще на початку 80-х навіть багато жителів сусіднього Білостока не здогадувалися, що тут колись стояла стародавня обитель. Підірваний гітлерівцями в кінці війни Благовіщенський храм лежав у руїнах. Поки на Білостоцьку кафедру не прийшов молодий архіпастир, владика Сава, майбутній Предстоятель Польської Православної Церкви.

/ orthodox.pl

"Це людина, яка, пройшовши велику, складну життєву школу, не втратила ні доброти, ні простоти, ні гумору. Навпаки, ці якості її огранились і, можна сказати, що вони сяють. І ця сердечність, простота і людяність, вони приваблюють усіх", - зазначив єпископ Южненський Діодор, вікарій Одеської єпархії УПЦ. 

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