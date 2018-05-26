У Польщі відбулися урочистості в день 80-річчя Предстоятеля Православної Церкви

Головною подією тижня, що минає, у житті Польської Православної Церкви стало святкування 20-річчя Першосвятительського служіння і 80-річчя з дня народження її Предстоятеля, митрополита Варшавського і всієї Польщі Сави.

Місцем святкування обрано стародавній Супрасльский монастир Благовіщення Пресвятої Богородиці, де 20 травня відбулися урочистості, повідомляється на сайті Польської Православної Церкви.

Блаженніший митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава разом з єпископатом Польської Церкви, представниками сестринських Помісних Церков, численним духовенством і віруючим народом Польщі святкував важливі річниці в монастирі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Супраслі, повідомляє портал "Собор.by".

Сьогодні ця обитель – не тільки духовний, паломницький центр, сюди в обов'язковому порядку привозять і всіх туристів, які відвідують Підляський край. Але ще на початку 80-х навіть багато жителів сусіднього Білостока не здогадувалися, що тут колись стояла стародавня обитель. Підірваний гітлерівцями в кінці війни Благовіщенський храм лежав у руїнах. Поки на Білостоцьку кафедру не прийшов молодий архіпастир, владика Сава, майбутній Предстоятель Польської Православної Церкви.

"Це людина, яка, пройшовши велику, складну життєву школу, не втратила ні доброти, ні простоти, ні гумору. Навпаки, ці якості її огранились і, можна сказати, що вони сяють. І ця сердечність, простота і людяність, вони приваблюють усіх", - зазначив єпископ Южненський Діодор, вікарій Одеської єпархії УПЦ.