Вийшов другий номер журналу для священиків УПЦ «Пастир & паства»

До свята Святої П’ятидесятниці вийшов другий номер журналу для священиків «Пастир & паства».

Головна тема номера: народження Церкви через сходження Святого Духа на апостолів і дію Духа через священиків в сучасному світі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Журнал «Пастир & паства» виходить з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія і є офіційним друкованим виданням Української Православної Церкви адресованим духовенству.

«Кожен священик переживає свою особисту П’ятидесятницю. Під час священицького рукоположення кожному з нас був поданий дар Святого Духа. Священикові потрібно невпинно нагадувати собі про ті Дарі, який він отримав під час хіротонії. Адже важливо не тільки отримати Його, але і, утримавши, примножити», - зазначив у передмові до другого номеру журналу Митрополит Онуфрій.

Відкриває другий номер журналу інтерв’ю Блаженнішого Митрополита Онуфрія: «Багато бо може молитва праведника…», у якому Предстоятель розкриває хвилюючі пастирів питання: якою має бути молитва священика, яку літературу бажано читати, як не перетвориться в холодного требовиконавця і уникнути «пастирського вигорання», чи можна пастирю займатися громадською діяльністю та інші.

Стаття митрополита Бориспільського та Броварського Антонія (Паканича) присвячена проблемі правильного розуміння єдності віруючих людей, що є особливо актуальним питанням у сучасних умовах тиску на Церкву з боку держави.

«12 порад священика» отця Іоанна Крестьянкіна допоможуть пастирю у його діяльності. Також ця тема розкривається в статтях протоієрея Іоанна Рябко: «Посадова інструкція для священнослужителя» і протоієрея Олега Точинського: «Класичне пастирство у сучасному середовищі, або як священику не стати частиною мейнстріму».

У статті «Огласительні бесіди перед хрещенням» піднімається важлива проблема: що повинен зробити священик, щоб це таїнство стало для людини вратами у Царство Небесне, а не перетворилося в красивий обряд або якесь магічне дійство.

Глава НВО «Громадський Правозахист» Олег Денисов в інтерв’ю журналу «Пастир & паства» розповідає про практику захисту прав віруючих в Україні і за кордоном і дає корисні поради, якими способами можна відстояти свої релігійні права в разі їх порушення.

Ініціатива світської влади про створення «Єдиної Помісної Церкви» в Україні сколихнула українське суспільство і вже внесла напруження і сум’яття серед віруючих. Чи принесе це користь Церкві? В інтерв’ю заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків протоієрея Миколи Данилевича розкриваються питання, пов’язані з ідеєю створення автокефалії в Україні.

У другому номері розглянуті також важливі питання іконографії, проповідництва, літургійного життя.

Завершує другий номер журналу «Пастир & паства» літературна сторінка уривки з твору митрополита Веніаміна (Федченкова) «Записки архієрея. Думки під дзвіницею».

Наступний номер журналу, «Як схоче Господь та будемо живі» (Як. 4, 15) вийде напередодні 1030-річчя Хрещення Русі.

Редакція запрошує пастирів і архіпастирів взяти участь у формуванні тематики наступних номерів журналу. Передати інформацію і питання для Предстоятеля УПЦ можна по телефону, електронній пошті, а також у соцмережах. У мережі Теlergram створена група «Пастир & паства» в з якої можна дізнатися найактуальнішу інформацію.