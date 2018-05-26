У колекції музею Мінської духовної семінарії будуть представлені нові експонати

У травні цього року зібрання церковно-археологічного музею Мінської духовної семінарії поповнилося новими експонатами.

Нові експонати будуть представлені у четвертому залі церковно-археологічного музею, присвяченому історії Жировицького монастиря, повідомляється на сайті Мінської духовної семінарії.

Безцінним надбанням для семінарського музею став лист преподобномученика Серафима (Шахмутя; 1901-1946) до своєї духовної дочки черниці Ольги (Данина), насельниці Жировицького (потім Полоцького) монастиря.

Лист написаний у період з кінця 1939 по середину 1941 років, коли преподобномученик Серафим вже повернувся з парафіяльного служіння в селі Курашево (нині Хайновський повіт Підляського воєводства Республіка Польща) і проживав у Жировицькому монастирі.

Іншим цінним придбанням стали фотографічні портрети Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Пимена (Ізвєкова; 1910-1990) та архімандрита (згодом архієпископа Брестського і Кобринського) Костянтина (Хомича; 1911-2000), намісника Жировицького монастиря у 1970-1987 роки.

Фотографічні портрети передав у дар церковно-археологічного музею Мінської духовної семінарії архімандрит Сергій (Бріч), керуючий справами Мінської Екзархії.