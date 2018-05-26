У неділю, 27 травня, у Мелітополь прибуває чудотворна ікона Божої Матері "Подільська".

Постійно чудотворний образ Подільської Божої Матері зберігається у Свято-Успенському архієрейському соборі міста Житомира, повідомляє портал "МВ".

Подільська ікона Пресвятої Богородиці - це древній список Барської ікони. Час написання його, перші чудотворення, явлені Божої Матір'ю за молитвами перед цим образом, невідомі. Але у 1700 році, коли ікону перенесли до побудованого у той час храму Успіння Божої Матері, що на Подолі в Житомирі, вона вважалася вже давньою і чудотворною.

Після 1917 року Подільська ікона Пресвятої Богородиці продовжувала перебувати в рідному храмі до самого його закриття у 1935 році, коли з образу зірвали дорогоцінні ризи, а саму ікону кинули в загальну купу для спалення. Недалеко стояв уповноважений із закриття храму, він повернувся до монахинь, які спостерігали за тим, що відбувалося, і сказав: "Я її не бачив". Так була врятована святиня.

Понад двадцять років ікона зберігалася у схованці приватного будинку, недалеко від храму, а в середині 1950‑х років її передали до Спасо-Преображенського собору. Ікону помістили до красивого кіоту з правого боку від вівтаря.

Згідно з переказами, коли у 1872 році в Житомирі спалахнула епідемія холери, городяни, вірячи в особливу допомогу і заступництво Божої Матері Подільської, урочисто пронесли святиню всіма вулицями міста, після чого епідемія припинилася.

З початку квітня чудотворний образ подорожує храмами Запорізької єпархії УПЦ. 27 травня його зустрінуть у Мелітополі.

З графіком перебування чудотворної ікони у Мелітополі можна ознайомитися тут.