УПЦ відзначить 1030-річчя Хрещення Русі молебнем на Володимирській гірці, Хресним ходом і богослужіннями

Українська Православна Церква відзначить 1030-річчя Хрещення Київської Русі урочистим молебнем на Володимирській гірці, Хресним ходом вулицями столиці і святковими богослужіннями у Києво-Печерській лаврі.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні Священного Синоду у Києво-Печерській лаврі під головуванням предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія (Журнал № 8).

Зокрема, в рамках загальноцерковного святкування Дня Хрещення Київської Русі 27 липня у Києві відбудеться молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру та Хресний хід від Володимирської гірки - до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Ввечері цього дня на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться Всенічне бдіння. Вранці 28 липня - святкова Божественна літургія.