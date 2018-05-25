Обрано нову настоятельку столичного Свято-Флорівського монастиря - Священний Синод УПЦ

Священний Синод Української Православної Церкви обрав нову настоятельку Свято-Флорівського жіночого монастиря у Києві.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Священного Синоду в Києво-Печерській лаврі під головуванням Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

У Журналі № 13 Священного Синоду вказано затвердити на посаді настоятельки Свято-Флорівського монастиря з возведенням в сан ігумені та возложенням наперсного хреста - монахиню Євлампію (в миру – Єлисейкіну Галину).

Нова ігуменя була обрана у зв’язку зі смертю 16 квітня цього року колишньої настоятельки – ігумені Антонії (Фількіної), яка обіймала цю посаду з 1985 року.