В УПЦ два нових єпископи – рішення Священного Синоду

Священний Синод Української Православної Церкви обрав двох нових єпископів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Синоду під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Відповідні рішення зафіксовані в Журналах 15 і 16.

Зокрема, клірика Горлівської єпархії архімандрита Спиридона (Головастова) Священний Синод обрав єпископом Добропільським, вікарієм Горлівської єпархії УПЦ.

Намісник столичного Різдва Пресвятої Богородиці Десятинного чоловічого монастиря архімандрит Гедеон (Харон) обраний єпископом Макарівським, вікарієм Київської Митрополії УПЦ.

Місце наречення і час проведення єпископських хіротоній визначить Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.