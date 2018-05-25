У Києво-Печерській лаврі відбудеться «Троїцька» виставка-ярмарок

У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі 26 травня відбудеться відкриття православної виставки-ярмарку «Троїцька», приуроченої до святкування Дня Святої Трійці.

Про це повідомляється на сайті обителі.

Постійним відвідувачам лаврських виставок і гостям обителі буде запропоновано широкий асортимент товарів, виготовлених у монастирях України. Це ікони та богослужбове начиння, книги для православного читача, продукти бджільництва та свіжий мед, лікувальні збори трав та інше. Також можна замовити поминання за здоров'я й упокій в обителях-учасниках заходу.

Ярмарок працюватиме до 3 червня.

Виставка буде відкрита з 9.00 до 19.00. Дислокація – критий перехід до Ближніх печер та дорога, що веде до Дальніх печер (на території Нижньої лаври). Вхід вільний.