Митрополит Антоній розповів, чому на Трійцю православні відзначають день народження Церкви

Існують різні повір'я, пов'язані зі святкуванням Трійці. Люди стурбовані напередодні свята, як прикрасити будинок, які трави й де розмістити, що освячувати в храмі та в якій кількості.

Усе це за давньою традицією пов'язано з Трійцею, але не є суттю. А ось про суть свята, на жаль, багато хто не замислюються.

Що ми відзначаємо у цей день? День гербарію або День ботаніка?

День Святої Трійці відзначається на 50-й день після Великодня. У цей день ми згадуємо подію, яка сталася через 50 днів після Воскресіння Христового – Святий Дух зійшов на апостолів, і вони відправилися проповідувати Воскреслого Христа всім народам у всіх землях.

Цього дня віряни відзначають день народження Церкви, тому ми й прикрашаємо храми квітами, устеляємо підлогу травами та гілками, символічно вказуючи на великий задум Божий – перемогу життя над смертю, добра над злом.

Понад дві тисячі років тому Господь Бог залишив нам, грішним, втіху та відраду – Свою Церкву. Це найбільший і неоціненний дар. Ми маємо надійний корабель у бурхливому морі життя. Ми не залишені на благодіяння долі, не кинуті, а знаходимося в надійних руках Самого Господа й маємо помічниками всіх святих нашої Церкви.

Це воістину найвища милість Божа до грішного мужа та величезна радість.

Церква дає кожному з нас шанс стати людиною. Справжньою людиною. І лише в лоні Церкви це можливо. Ми змінюємося завдяки щедрим дарам і благодаті Божої, яка перебуває в храмі під час Святих Таїнств, під час молитви.

Ми змінюємо себе, відповідно, змінюється наше життя.

Ось за цю милість і треба дякувати Господу Богу нашому Іісусу Христу в день Святої Трійці.

А наше бажання змінитися, послухати Христа, прийняти Його вчення буде кращим подарунком Творцеві й Отцю Церкви.

Принесемо ж у цей святковий день у храми разом з ароматними травами та квітами пахощі нашої душі, радісної в Бозі, прославляючої Його, вихваляючи Його Церкву.

І нехай Всемилостивий Господь наповнить нас Своїми щедротами та пошле всім нам Утішителя, Подателя життя – Духа Святого, Який очистить нас від усякої нечистоти та вдихне в нас життя нове.

Митрополит Антоній (Паканич) - для "Аргументи і факти".