Київські духовні школи розпочали співпрацю з Християнською академією у Варшаві

Офіційна делегація Київської духовної академії і семінарії на чолі з ректором єпископом Сильвестром 24 травня відвідала Християнську теологічну академію у Варшаві.

До складу делегації також увійшли проректор з науково-богословської роботи професор В. Бурега та секретар Вченої ради доцент протоієрей Василій Яковчук, повідомляє прес-служба Київської духовної академії.

Гості з Києва ознайомилися з історією Християнської теологічної академії у Варшаві, принципами організації в ній навчального процесу та наукової роботи.

Делегація Київської духовної академії і семінарії взяла участь в засіданні Сенату Християнської теологічної академії у Варшаві. Під час цього засідання було підписано угоду про співробітництво між Київською духовною академією і семінарією та Християнською теологічною академією у Варшаві. Зі сторони Київських духовних шкіл угоду підписали ректор єпископ Сильвестр та проректор з науково-богословської роботи В. Бурега. Зі сторони Християнської теологічної академії у Варшаві угоду підписали ректор профеcор Богуслав Мілерські та проректор і керівник Православної секції архієпископ Вроцлавський і Щецинський Георгій.

Угода передбачає реалізацію спільних дослідницьких та навчальних проектів, організацію конференцій, обмін викладачами та студентами.