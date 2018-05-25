Православна Церква Грузії закликала владу захистити суспільство від західних цінностей

Патріархія Грузії закликала владу вжити дієві та швидкі кроки, щоб створити правові та іншого роду механізми для захисту суспільства, а також провести відповідну політику, щоб країна не постала перед загрозою розвитку некерованих процесів.

Про це йдеться в поширеному патріархією Грузії заяві, яка стосується сюжетів, показаних в ефірі телекомпанії "Руставі 2" і заяв журналіста Георгія Габунія, повідомляє "Грузія Онлайн".

Патріархія також звертається до священиків і дипломатичного корпусу.

"В першу чергу закликаємо наших священиків, припинити будь-які стосунки з «Руставі 2», щоб вони не давали їм інтерв'ю і не брали участь у жодній з їхніх передач. Бажано, щоб це взяли до відома і ті, для кого значущі наша Церква та наші цінності.

Також закликаємо міжнародні організації й тих іноземних донорів, які знаходяться в Грузії та які сприяють поширенню західних цінностей – показати суспільству, що європейська демократія – це не зневага способом мислення великої більшості народу та його релігійних почуттів, щоб у наших громадян не створилися неправильні уявлення та настрої.

Закликаємо владу вжити дієві та швидкі кроки, щоб були створені правові та іншого роду механізми для захисту суспільства, а також була проведена відповідна політика, щоб країна не постала перед загрозою розвитку некерованих процесів", - йдеться в заяві патріархії.