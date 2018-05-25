Сотні вірян йшли хресними ходами на престольне свято Свалявського монастиря УПЦ

У день пам’ять святих рівноапостольних Мефодія та Кирилла, вчителів Словянських, 24 травня, престольне свято відзначили у Свалявському Свято-Тройце-Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі.

Як повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ, на торжества цього року зібралися понад 30 священнослужителів Мукачівської та Хустської єпархій. З благословення архієпископа Феодора святкову літургію очолив протоієрей Віктор Місо.

Вже традиційно, щороку в цей святковий день помолитися в обителі, приходять хресні ходи з храмів Свалявщини, особливою є хода парафіян храму на честь Різдва Божої Матері, що в місті Свалява. Впродовж багатьох років хресний хід очолює благочинний Свалявського благочиння, протоієрей Васілій Барна та клірик храму, протоієрей Георгій Барна.