У Києво-Печерській лаврі розпочався Священний Синод УПЦ

Перед початком засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, 25 травня в Аннозачатіївському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Феодор звершив Божественну літургію, за якою молився Предстоятель, члени Священного Синоду, а також представники єпископату УПЦ.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після богослужіння архієреї на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм вирушили до могили Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана, +2014), щоб вшанувати пам'ять покійного Предстоятеля Української Православної Церкви.

Сьогодні відбудеться друге в 2018 році засідання Священного Синоду УПЦ, під час якого будуть розглянуті поточні питання життя Церкви.

Попереднє засідання відбулося 14 березня.