В Одеській області на місці зруйнованої церкви побудують нову

У вівторок, 22 травня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел прибув у с. Матроска Ізмаїльського району Одеської області, де звершив освячення місця та закладання пам'ятної капсули у фундамент будівництва храму на честь святителя і чудотворця Миколая.

Новий храм буде побудований на місці церкви, зруйнованої у часи радянської влади, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

На території споруджуваного храму митрополита Агафангела зустрічала місцева влада, духовенство та численні мешканці, які прийшли брати участь у цій історичній події для їх села.

Митрополит звершив Чин закладки храму на місці фундаменту колишнього храму, який був зруйнований радянською владою. В основу храму митрополит Агафангел заклав мощі святих мучеників Максима, Вікентія і Віктора Римських.

"Дуже символічно, що ми знаходимося на фундаменті колишнього храму, який у роки безбожної влади був зруйнований, і люди позбулися можливості молитися. Слава Богу, настав час "збирати каміння": сьогодні ми отримали можливість з допомогою Божою зробити фундамент храму, освятивши заставний камінь, вклавши в нього капсулу з грамотою і частками святих мощей мучеників", - звернувся владика з архіпастирським словом до селян.

Потім митрополит Агафангел попрямував на сільське кладовище, де на могилі архієпископа Неофіта (Неводчикова), колишнього керуючого Кишенівською та Хотинською єпархією (1822-1910) звершив заупокійне богослужіння за пріснопам'ятним святителем, на кошти якого був споруджений, потім зруйнований богоборцами Свято-Миколаївський храм села Матроски.