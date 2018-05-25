У Черкасах вшанували пам'ять новомучеників і сповідників

Учора, 24 травня, вся повнота Православної Церкви згадувала пам'ять преподобномученика Макарія, Переяславського і Канівського чудотворця, а разом з ним - понад півтори сотні святих новомучеників і сповідників Черкаських.

Цього дня у Михайлівському кафедральному соборі Черкас відбулася Божественна літургія, яку очолив Митрополит Черкаський і Канівський Софроній, повідомляє прес-служба Черкаської єпархії УПЦ.

Владика Софроній звернувся до парафіян із повчальним архіпастирським словом.

У невеликому храмі, де встановлено пам'ятник святим страстотерпцям Черкаським, уранці було відслужено водосвятний молебень.