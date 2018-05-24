Версії щодо планів Константинополя на УПЦ КП і УАПЦ - ЗМІ (рос.)

Источники в православном мире, знакомые с дискуссией, происходящей в Константинополе по "украинскому вопросу", заявляют о возможности принятия неожиданного решения по вопросу церковной автокефалии в Украине.

На заседании Синода, которое состоится в конце мая, Фанар (район Стамбула, где находится резиденция патриарха), таки предоставит Томос (указ предстоятеля поместной православной церкви по вопросу церковного устройства) украинскому православию. Но в нем не будет ни слова о даровании церковной независимости.

Давление на Фанар

По сути речь идет о признании Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и о создании экзархата Константинополя (церковная область, лежащая за пределами страны, в которой расположен патриархат) в Украине. Другими словами - Фанар намерен подчинить себе УПЦ КП и УАПЦ, сделав их подконтрольной митрополией в составе Константинопольского патриархата. По мнению источника "Вестей", власть патриарха Варфоломея над этой митрополией будет полноценной и всесторонней. Например, Константинополь сможет блокировать любые невыгодные ему решения Архиерейского собора своего экзархата в Украине, а также будет утверждать любые кадровые и финансовые решения.

В общении с "Вестями" в режиме "без записи" представители УПЦ КП назвали такое решение "возмутительным": "УПЦ Киевского патриархата пусть сейчас и не признается мировым православием, но она независима в своем управлении. У нас свой патриарх и центр управления, который находится в Киеве. Константинополь хочет нас лишить свободы и полностью подчинить себе. Зачем нам такой вариант?"

При этом патриарх УПЦ КП Филарет в интервью Deutsche Welle еще в январе этого года говорил, что выступает против подобного решения: "Никаких этапов. Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина - независимое государство", - ответил он на вопрос о возможном подчинении Константинополю.

Высокопоставленный иерарх УПЦ КП, Архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей (Горобцов) пояснил "Вестям", что позиция его церкви не менялась: "Нам важно, чтобы патриарх был тут, в Киеве, и мы не подчинялись ни Москве, ни Константинополю. Сам перевод слова "автокефалия" означает самостоятельность в управлении, и мы стремимся к тому, чтобы в Украине была единая православная поместная церковь с центром в Киеве, а не Москве или иных странах, - сказал нам священник. - Поэтому для нас очень важно, чтобы Святейший патриарх Варфоломей дал именно автокефалию, хоть мы и понимаем, что есть сумасшедшее давление со стороны РПЦ, туда (на Фанар) приезжают послы, бизнесмены и так далее".

Новые расколы

Собеседники "Вестей" в Киевской митрополии УПЦ также весьма удивлены намерением патриарха Варфоломея. В режиме "без записи" они объясняют, что такое решение вызовет катастрофу, ибо расколет единство всемирного православия. "Мало того, что на глобальном уровне произойдет раскол между разными православными церквями, многие из которых не поддерживают авантюру патриарха Варфоломея. Ведь его решение создаст прецедент, после которого можно будет без проблем признавать раскольнические организации в рамках любой православной церкви мира. Саму Украину накроет новыми церковными расколами. Думаете, тот же Филарет и его сторонники хотят утратить свой независимый статус и положение ради того, чтобы стать всего лишь подчиненной частью Константинопольского патриархата? Конечно же, нет. Так что стоит ждать расколов и внутри той же УПЦ КП".

Протоиерей Николай Данилевич, который служит в отделе внешнецерковных связей УПЦ, пояснил: проблемы в межправославной среде начнутся с противостояния между Константинопольским патриархатом и РПЦ, чьей канонической территорией является Украина. "Хотим мы того или нет, это так. И создание чего-либо на чужой канонической территории будет нарушением общепринятых правил. Хоть о том, что открытие параллельной юрисдикции возможно, мы говорили изначально (более того, информация об этом ходит, правда, пока на уровне домыслов), я бы не хотел верить, что это случится. Надеюсь, 28 мая будет принято промежуточное решение".

Данилевич уточнил, что, согласно правилам, Константинопольская патриархия должна посоветоваться о предоставлении автокефалии украинским церквям с другими православными церквями – и, по его данным, объехать они успели только Элладскую церковь. "Если Константинополь совершает какие-либо единоличные действия, он ведь рискует и сам попасть в изоляцию, получив проблемы как церковь на межправославном уровне. Тем более, не решится главный вопрос – внутриукраинского раскола, - и его решение станет уже невозможным", - заключил Данилевич.

Турецкая линия и фактор Филарета

Интересна геополитическая подоплека такого решения. Собеседники "Вестей" в православном мире не исключают, что патриарх Варфоломей действует вследствие давления на него со стороны США, чьей целью является, во-первых, разрыв "церковной пуповины" между украинским и российским православием, а во-вторых, создание из Украины своеобразного форпоста, противостоящего Россия.

Политолог Алексей Якубин уточнил "Вестям": попытки американского истеблишмента контактировать с Варфоломеем имели место. "Но есть еще Реджеп Эрдоган, который выстраивает отношения с РФ, и прекрасно понимает, что быстрое решение такого вопроса - тем более в таком ключе - Москвой будет рассмотрено, как "турецкая линия". А Варфоломей является как раз гражданином Турции, - объясняет эксперт. – Поэтому и Эрдоган, и Константинополь заинтересованы скорее в затягивании этого процесса". Не менее важен, по его мнению, и "фактор Филарета". Дело в том, что патриарх УПЦ КП еще в 1992 году был "извергнут из сущего сана" и лишен прав Архиерейским Собором РПЦ, а в 1997 году – и предан анафеме. "В пределах действующих православных канонов он находится под анафемой, наложенной на него московским патриархом, и снять ее может только тот патриарх, который ее наложил. И это не Константинопольский патриарх, - говорит Алексей Якубин. - Получается, что, если Томос будет дарован, то необходимо будет что-либо решить с Филаретом, а уйти просто так он пока что не готов".

По материалам интернет-издания "Вести".