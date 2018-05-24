Близько 70 тисяч вірян візьмуть участь у Великорецькій хресній ході

23:23, 24 травня 2018
Православ`я
3312 0
Близько 70 тисяч віруючих візьмуть участь у Великорецькій хресній ході / foma.ru

У нинішньому році у Великорецькій хресній ході очікується участь близько 70 тисяч паломників, повідомляє сайт журналу "Фома".

Учасники хресного ходу пройдуть з Кірова (В'ятки) до села Великорецьке, де за традицією зануряться у купіль і прикладуться до чудотворної ікони.

Протягом усього маршруту віруючих супроводжуватимуть медики. Також, під час привалів, буде працювати пересувний аптечний пункт.

Нагадаємо, що Великорецький хресний хід - один з найтриваліших хресних ходів у Росії. Набуття ікони святителя Миколая Чудотворця відбулося у 1383 році. Селянин Агалаков із села Крутиці виявив образ на березі річки «Великої», звідси пішла його назва – Великорецький.

Близько 1400 року образ був відправлений у місто Хлинів, названий потім В'яткою, пізніше – Кіровим. У 1935 році при руйнуванні кафедрального собору чудотворна ікона була втрачена. Великорецький хресний хід було заборонено у 1930-х роках і офіційно відновлено у 1989 році.

За відновленою традицією молитовна хода відбувається щорічно на початку червня. Тепер замість втраченої ікони Миколи Чудотворця віруючі несуть один із її списків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter