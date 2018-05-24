Близько 70 тисяч вірян візьмуть участь у Великорецькій хресній ході

Традиційний і один з наймасштабніших хресних ходів стартує 3 червня у Кіровської області Росії.

У нинішньому році у Великорецькій хресній ході очікується участь близько 70 тисяч паломників, повідомляє сайт журналу "Фома".

Учасники хресного ходу пройдуть з Кірова (В'ятки) до села Великорецьке, де за традицією зануряться у купіль і прикладуться до чудотворної ікони.

Протягом усього маршруту віруючих супроводжуватимуть медики. Також, під час привалів, буде працювати пересувний аптечний пункт.

Нагадаємо, що Великорецький хресний хід - один з найтриваліших хресних ходів у Росії. Набуття ікони святителя Миколая Чудотворця відбулося у 1383 році. Селянин Агалаков із села Крутиці виявив образ на березі річки «Великої», звідси пішла його назва – Великорецький.

Близько 1400 року образ був відправлений у місто Хлинів, названий потім В'яткою, пізніше – Кіровим. У 1935 році при руйнуванні кафедрального собору чудотворна ікона була втрачена. Великорецький хресний хід було заборонено у 1930-х роках і офіційно відновлено у 1989 році.

За відновленою традицією молитовна хода відбувається щорічно на початку червня. Тепер замість втраченої ікони Миколи Чудотворця віруючі несуть один із її списків.