У Свято-Миколаївському Ізмаїльському монастирі освятили старовинний храм, який відновлювали 15 років

У свято перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мир Лікійських, 22 травня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив освячення престолу Свято-Миколаївського храму та Божественну літургію у чоловічому монастирі на честь святителя Миколая на березі р. Дунай.

Після завершення літургії був звершений Хресний хід навколо храму, відновлення якого тривало 15 років, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

"Ми здійснили освячення зганьбленої у роки безбожної влади святині. 15 років тому ніхто не вірив, що цей напівзруйнований храм святителя Миколая можна буде відновити і тут стануть відбуватися богослужіння. Але сьогодні, милістю Божою і багатьма працями отця намісника, ця святиня прикрашає берег Дунаю своїм прекрасним виглядом", - зазначив митрополит Агафангел.

Історія цього монастиря сягає корінням у далеке XI століття, коли афонські ченці заснували тут подвір'ї монастиря. Після революції цей монастир і Миколаївський храм спіткала важка доля - він був доведений до запустіння.

"Але милістю Божою, нам вдалося воскресити цю святиню і сьогодні для нас велике свято: ми звершили освячення престолу і помазали стіни храму святим миром, цим закликавши благодать Духа Святого", - сказав владика, подякувавши наміснику монастиря архімандриту Аліпію (Цушко) за те, що його зусиллями "ця обитель стала воістину центром духовної культури нашого українського Придунав'я".

За старанні труди митрополит Агафангел вручив архімандриту Аліпію благословенну Первосвятительску грамоту Предстоятеля Української Православної Церкви, а всім численним парафіянам передав іконки святителя Миколая.