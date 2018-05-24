У Свято-Миколаївському Ізмаїльському монастирі освятили старовинний храм, який відновлювали 15 років

19:46, 24 травня 2018
Православ`я
2178 0
Митрополит Агафангел звершив освячення престолу Свято-Миколаївського храму у чоловічому монастирі на честь святителя Миколая / eparhiya.od.ua

У свято перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мир Лікійських, 22 травня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив освячення престолу Свято-Миколаївського храму та Божественну літургію у чоловічому монастирі на честь святителя Миколая на березі р. Дунай.

Після завершення літургії був звершений Хресний хід навколо храму, відновлення якого тривало 15 років, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

"Ми здійснили освячення зганьбленої у роки безбожної влади святині. 15 років тому ніхто не вірив, що цей напівзруйнований храм святителя Миколая можна буде відновити і тут стануть відбуватися богослужіння. Але сьогодні, милістю Божою і багатьма працями отця намісника, ця святиня прикрашає берег Дунаю своїм прекрасним виглядом", - зазначив митрополит Агафангел.

/ eparhiya.od.ua

Історія цього монастиря сягає корінням у далеке XI століття, коли афонські ченці заснували тут подвір'ї монастиря. Після революції цей монастир і Миколаївський храм спіткала важка доля - він був доведений до запустіння.

/ eparhiya.od.ua

"Але милістю Божою, нам вдалося воскресити цю святиню і сьогодні для нас велике свято: ми звершили освячення престолу і помазали стіни храму святим миром, цим закликавши благодать Духа Святого", - сказав владика, подякувавши наміснику монастиря архімандриту Аліпію (Цушко) за те, що його зусиллями "ця обитель стала воістину центром духовної культури нашого українського Придунав'я".

/ eparhiya.od.ua

За старанні труди митрополит Агафангел вручив архімандриту Аліпію благословенну Первосвятительску грамоту Предстоятеля Української Православної Церкви, а всім численним парафіянам передав іконки святителя Миколая.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter