У Мінську 16 тис людей вклонилися мощам преподобномучениці великої княгині Єлисавети

У Мінськ із Знам'янського Синодального собору міста Нью-Йорка 19 травня була принесена велика святиня - ковчег із десницею святої преподобномучениці великої княгині Єлизавети Федорівни та з часткою мощей преподобномучениці черниці Варвари.

У Мінську ковчег перебував до 22 травня. За цей час чесним мощам подвижниць вклонилися близько 16 000 людей, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

З 19 по 20 травня ковчег перебував у Свято-Духовому кафедральному соборі. Зустріч святині очолив митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі. Далі ковчег був перенесений до Єлисаветинського жіночого монастиря.

Нагадаємо, що у 2018 році виповнюється 100 років від дня мученицької кончини царствених страстотерпців Романових і великої княгині Єлисавети.

Велика княгиня Єлисавета - внучка британської королеви Вікторії, гессенська принцеса, дружина великого князя Сергія Олександровича Романова (вбитого терористом у 1905 році), засновниця Марфо-Маріїнської обителі милосердя в Москві, одна з найбільших православних подвижниць ХХ століття.

Мощі великої княгині Єлисавети та інокині Варвари знаходяться на Святій Землі, у Гефсиманії, в монастирі рівноапостольної Марії Магдалини. Саме туди останки великої княгині були привезені у 1918 році з Алапаевска. У 1981 році десниця святої була перенесена до США.