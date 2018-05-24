У Києво-Печерській лаврі відбудеться гала-концерт приходських колективів «Пентікостія»

Гала-концерт VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу приходських колективів «Пентікостія» проведуть на площі перед Успенським собором Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в День Святого Духа, 28 травня.

Про це повідомляє "Фома в Україні" з посиланням на сторінку організаторів фестивалю в Facebook.

Початок концерту о 17.00. Вхід вільний.

У фестивалі візьме участь 21 хор з Києва та Київщини, Запоріжжя, Луцька, Одеси, Харкова та Харківщини, Хмельниччини, Черкащини, Чернігівщини.

Фестиваль-конкурс «Пентікостія» був заснований у 2011 році з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира. Назва «Пентікостія» (в перекладі з грецької – «П'ятидесятниця») обрано не випадково: конкурс присвячений до свята П'ятидесятниці – Дня Святої Трійці, гала-концерт традиційно проводять на другий день свята – День Святого Духа.

Минулого року у фестивалі взяло участь до 20 вокальних колективів, володарем гран-прі (а значить і зберігачем фестивальної ікони Святої Трійці) став хор Свято-Миколаївського собору в Бердичеві (регент – протоієрей Віктор Сватула).