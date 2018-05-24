Патріарха Варфоломія запрошують до Києва, щоб відвідати місце хрещення Русі

Представники «Громадського руху “Почайна”» запрошують Вселенського Патріарха Варфоломія прибути до Києва, щоб відвідати місце хрещення Київської Русі.

Про це йдеться у зверненні, яке громадський рух надсилає Його Всесвятості, повідомляє "Православіє в Україні".

«Цього року ми святкуємо 1030-річчя хрещення Київської Русі - України. До Києва вже повернулася річка Почайна, в водах якої хрестилися кияни, а на Поштовій площі завдяки археологічним розкопкам та історичним дослідженням знайдено місце, пов'язане з літописними подіями хрещення», - йдеться, зокрема, у зверненні.