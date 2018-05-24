Патріарх Варфоломій на запрошення Ватикану відправився в Рим, щоб виступити на міжнародній конференції
Патріарх Константинопольський Варфоломій у середу, 23 травня, відбув до Риму, щоб виступити на запрошення Ватикану на міжнародній конференції «Нова політика та спосіб життя в Цифровому столітті».
Про це повідомляє «Седмиця» з посиланням на грецьке інформаційне агентство «Ромфея».
Патріарху Варфоломію було запропоновано взяти участь у роботі конференції, яка проводиться під егідою Папи Римського, і бути присутнім на зустрічі з понтифіком.
Патріарх Варфоломій також зустрінеться з попередником Папи Франциска – Папою-емеритом Бенедиктом XVI у його резиденції у Ватикані.
До складу делегації Константинопольського Патріархату, що супроводжує Патріарха Варфоломія увійшли митрополит Італійський і Мальтійська Геннадій, а також професора Костянтин Делікостантіс і Фемістокліс Караніколас, патріарший секретар.
Патріарх Варфоломій повернеться в Стамбул ввечері в суботу, 26 травня, щоб очолити всенічне бдіння напередодні свята П'ятидесятниці.
Патріаршим епітропом на час відсутності Патріарха Варфоломія призначений митрополит Деркійський Апостол (Даниїлідіс).