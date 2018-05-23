Патріарх Кирил заявив, що не прийматиме квіти на день ангела

Патріарх Кирил закликав духовенство не дарувати йому квіти з нагоди дня тезоіменитства 24 травня, витративши зекономлені гроші на придбання обладнання для лікарні святителя Алексія.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Патріарх Кирил благословив спрямувати кошти, зекономлені московськими парафіями на купівлю квітів до дня тезоіменитства його святості, на придбання обладнання для фізіотерапевтичного відділення московської Центральної клінічної лікарні святителя Алексія, митрополита Московського", – йдеться в повідомленні.

Парафії можуть перерахувати кошти на рахунок Московської патріархії.

У прес-службі Патріарха нагадали, що раніше Предстоятель РПЦ запропонував замінити звичай дарувати йому в святкові дні квіти збором коштів на користь нужденних. Цього року, 27 квітня, у лікарні святителя Алексія був освячений новий реанімобіль, придбаний на кошти, що надійшли від храмів і монастирів.

Центральна клінічна лікарня святителя Алексія, митрополита Московського, – багатопрофільний лікувальний заклад на 275 місць. Лікарня є закладом РПЦ. Щорічно лікарі лікарні приймають близько 20 тисяч пацієнтів, стаціонарну медичну допомогу отримують понад 10 тисяч осіб.