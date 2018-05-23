У Києві невідомі намагались пограбувати храм УПЦ

Невідомі особи 22 травня вчинили спробу пограбування храму на честь ікони Божої Матері «Знамення» Солом’янського благочиння столиці.

Про це повідомляє Київська митрополія УПЦ.

Як повідомив настоятель парафії протоієрей Георгій Стороженко, вночі зловмисники спробували проникнути в храм через приділ на честь святителя і чудотворця Миколая, але це їм не вдалося.

Вандали обмежилися лише розбиттям вікна вівтарної частини храму.