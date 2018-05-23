У Києві невідомі намагались пограбувати храм УПЦ

13:18, 23 травня 2018
Православ`я
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Вчинено спробу пограбування храму УПЦ / mitropolia.kiev.ua

Про це повідомляє Київська митрополія УПЦ.

Як повідомив настоятель парафії протоієрей Георгій Стороженко, вночі зловмисники спробували проникнути в храм через приділ на честь святителя і чудотворця Миколая, але це їм не вдалося.

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Вандали обмежилися лише розбиттям вікна вівтарної частини храму.

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