Сербський Патріарх Іриней прибув у Москву на свято слов'янської писемності та культури

Сербський Патріарх Іриней 22 травня прибув у Москву.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

Як повідомляє російське інформагентство, Патріарх Іриней 22-25 травня перебуватиме з візитом у Москві у зв'язку зі святкуванням Дня слов'янської писемності та культури. Він зустрінеться з Патріархом Кирилом та отримає щорічну премію Фонду єдності православних народів за особливий внесок у зміцнення цієї єдності.

Також, за словами священика Олександра Волкова, Предстоятелі Руської та Сербської Церков 24 травня очолять спільне служіння Божественної літургії в День слов'янської писемності та культури, коли Православна Церква відзначає пам'ять святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, просвітителів слов'ян.