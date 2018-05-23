Сотні вірян УПЦ звершили нічний хресний хід з Ужгорода до Мукачева в молитві за мир

З благословення архієпископа Феодора, щорічно, з 21 на 22 травня звершується хресний хід вірян Української Православної Церкви з Ужгорода до Мукачева в честь престольного свята Мукачівського Свято-Миколаївського жіночого монастиря.

Як повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ, увечері 21 травня, у кафедральному Свято-Хрестовоздвиженському соборі Ужгорода відбувся молебень за благословенний початок Хресного ходу. Після настанов священнослужителів сотні людей, молодь, сім’ї з маленькими дітками у візочках, люди старшого віку вирушили у благословенну путь.

Супроводжували учасників ходи священнослужителі єпархії на чолі з духівником Свято-Троїцького жіночого монастиря с. Буківцьово Великоберезнянського району – ієромонахом Рафаїлом (Королем).

Уночі паломників окропив дощ, однак на ранок опади припинилися і далі погода була сприятливо теплою.

Під час хресної ходи особлива увага була приділена молитві за мир в Україні та захист від лиха Закарпатського краю.

Загалом віряни за понад 15 годин здолали відстань орієнтовно в 40 км. Протягом усього шляху паломників супроводжували автомобілі Національної Патрульної поліції.

Віруючі дістались мети пішого паломництва – Чернечої гори Мукачева і Свято-Миколаївської жіночої обителі.