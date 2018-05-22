В Йорданії єпархію Єрусалимського патріархату вперше очолить архієпископ палестинського походження

Священний Синод Єрусалимської Православної Церкви оголосив про призначення, про що повідомляється на офіційному сайті Церкви.

Зокрема, архімандриту Христофору визначено бути архієпископом Кіріакуполіським і патріаршим эпитропом (представником) в Аммані в Йорданії..

Важливо відзначити, що призначення архімандрита Христофора архієпископом Кіріакуполісским і патріаршим представником в столиці Йорданії - Аммані буде мати наслідком радикальний поворот у житті Єрусалимської Церкви, бо вперше цей пост доручено єпископу палестинського походження, повідомляє «Седмиця».

Про пастирські якості нового ієрарха можуть свдчити його праці протягом кількох років на посаді настоятеля монастиря Пресвятої Богородиці в Діббені, Йорданії. У 2014 році виникли напружені стосунки між православними об'єднаннями Йорданії та Єрусалимським патріархатом. Прибуття в Йорданію нового архієпископа повинно сприяти нормалізації становища.

Новий архієпископ Мадаби Аристовул, як зазначає французький православний сайт Оrthodoxie, - чудовий фахівець у галузі візантійської музики, яку він викладав у семінарії в Єрусалимі. Він провів кілька років в Інституті вищої освіти в області православної теології в Шамбезі, близько Женеви, і добре говорить французьською.