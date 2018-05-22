В день Миколи Чудотворця Патріарх Кирил розповів православним, чому святителя називають "Образ кротості"

Лагідність не має нічого спільного з людською слабкістю.

Про це православним в день Миколи Чудотворця сказав Предстоятель РПЦ Патріарх Кирил, повідомляє patriarchia.ru.

"Лагідність не має нічого спільного з людською слабкістю. І той же Іоанн Златоуст говорить чудові слова: «Лагідність є велика сила, і той, хто хоче бути лагідним, повинен бути мужнім, шляхетним, і душа його повинна високо підноситься». Ось такі сильні слова. Ні про яку людську слабкість не йдеться. Йдеться про мужність, про благородство, про душу, яка здатна підноситися до небесного", - сказав Предстоятель РПЦ.

Також він зазначив, що в тропарі святителю Миколаю є слова: «Правило віри і образ кротості».

"І деякі люди, вивчаючи житіє святителя, кажуть: правилом віри він, звичайно, був, але щодо лагідності виникають великі сумніви. Адже саме він дав самий сильний відсіч єретику Арію на I Вселенському Соборі, і за переданням, яке кимось розділяється, а ким-то відкидається, але існує, навіть ударив цього єретика по обличчю! Так який же він лагідний, якщо так чинив?", - сказав Патріарх Кирил.

Водночас, він зазначив, що "так говорять тому, що в побуті існує абсолютно спотворене, неправильне розуміння найбільшої християнської чесноти - лагідності".

"За словом святителя Іоанна Златоуста, лагідність у свідомості людей змішується з малодушністю, а легкодухість - це боязкість. Але хіба боязкість могла б бути християнською чеснотою? Невже це ганебне почуття, яке губить людей, заважає їм у житті, могло б увійти в Заповіді блаженства, сказані Христом Спасителем з височини на березі Галілейського озера? Там перераховуються тільки справжні чесноти, і лагідність - одна з них", - підкреслив Патріарх.