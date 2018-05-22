Люди, які не розуміють природи Церкви, не бачать у Церкві Христа - Митрополит Онуфрій

У своїй проповіді у день свята перенесення мощей святителя Миколая Блаженніший Митрополит Онуфрій зазначив, що просить святого Чудотворця допомогти зберегти чистоту Православної віри. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Ми сьогодні молимося і просимо святителя Миколая, щоб він допомагав нам жити на землі по-християнськи, щоб у нас була чиста віра, непошкоджена, щоб ми своє життя влаштовували не за людськими законами і стихіями, а за заповідями Христа Спасителя, за заповідями Божими», — сказав Предстоятель.

Він підкреслив, що «людські закони ведуть людину до тління, до знищення, а Божі — до вічного життя, до безсмертя».

Коментуючи ті події, які останнім часом відбуваються навколо Церкви, Блаженніший владика зазначив, що «люди, які не розуміють природи Церкви (можливо, вони мають і якісь добрі наміри), не бачать у Церкві Христа».

За словами Архіпастиря, ці «люди не бачать Керманича, який керує тим великим кораблем, який вони бачать». А ті зміни, які пропонують православним українцям, — небезпечні, оскільки ведуть до втрати чистоти віри.

«Нам потрібно берегти чистоту святої Православної віри. Якщо ми втратимо чистоту віри, то гріш нам ціна як християнам. Чиста віра допомагає правильно організувати своє життя на землі і досягнути спасіння на Небі», — підкреслив Його Блаженство.