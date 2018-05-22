Будні православних християн в Африці (рос.)

Одна из самых динамично развивающихся православных общин сложилась сегодня, как ни странно, в Африке. По разным оценкам, на континенте насчитывается до семи миллионов православных. О том, почему африканцы все чаще обращаются к русским священникам, как живется местным миссионерам и мирянам и что в наши дни угрожает христианам Африки.

Рита Салливан (61 год) – прихожанка храма Преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге. Дочь немки и африканца, росла в протестантской семье.

"Когда я вошла в церковь и увидела икону Божией Матери, мне показалось, что она смотрит именно на меня, с любовью, утешая и обнадеживая. Это было поразительно и так прекрасно, что я не могла сопротивляться. Впервые в жизни я была в настоящей церкви, с настоящими свечами, иконами, музыкой и добротой любящих людей. Их глаза не врали", – вспоминает Рита первое в своей жизни пасхальное богослужение в православном храме.

Ее наставниками в православии были африканер Даниэль Стейн и священник Православной церкви в Америке Джонатан Проктор. Они дали ей книги, молитвослов и икону Иисуса Христа.

Пасхальный крестный ход в Йоханнесбурге

"Я бросила себя в океан Божьего милосердия, много читала и окончательно приняла православие. Это произошло 17 лет назад. Православие – единственный путь к Богу и радость моей жизни. Я люблю мою духовную семью в Сергиевском храме", – говорит она.

Община храма Преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге – 250 человек.

Для духовного окормления отец Даниил каждый месяц выезжает в Кейптаун, Дурбан и в соседние страны – Намибию, Мозамбик, Зимбабве. Служит в греческих храмах, которые есть почти в каждом крупном городе ЮАР.

"Греки пускают нас, и на наши богослужения собираются человек 30-40. Так что наш приход охватывает достаточно большую территорию", – рассказывает отец Даниил.

Священник поддерживает и связи с коптским епископом в ЮАР Антониусом Маркосом. Коптская община на юге Африки составляет десять тысяч человек, располагает своими храмами и ведет активную миссионерскую работу. "Когда 20 лет назад образовался наш приход, копты помогали тогдашнему настоятелю отцу Сергию с оформлением документов. И сейчас, в праздники, они с радостью отзываются на наши приглашения и приходят", – добавляет отец Даниил.

Священника похищали дважды

"Христианская проповедь очень активно распространяется в центре и на юге Африки, но реакция на это – взрывы, насилие. В Кот-д'Ивуаре приходится нанимать охрану – автоматчиков. И это не окраина – это столица в Абиджане! Постоянно взрывают христианские церкви в Нигерии, Камеруне, Чаде. Сомали уже не государство, а какие-то племена, которые постоянно воюют между собой", – рассказывает объехавший всю Кению миссионер иеромонах Корнилий (Молев).

Быть священником там опасно, зато вера и проповедь становятся горячее. Первый раз кот-д'ивуарского священника Иеремию Беханзина похитили вместе с семьей. Удалось спастись. После этого священник отправил семью в соседний Бенин, а сам вернулся в Кот-д'Ивуар служить. Второй раз похитили – убежал. В общине начали сбор средств, сделали у храма забор повыше, наняли охрану – двух автоматчиков. На храм уже не нападали, но захватили соседнее здание. Охрана помогла его отбить. Бандиты затаили злобу, и в один из Богородичных праздников машина с отцом Иеремией, выезжавшая из храма, попала под перекрестный огонь из автоматов.

"Отец Иеремия пишет, что это чудо Божие, что никто из сидевших в машине не пострадал: она была изрешечена пулями. <…> Он крестил уже не один десяток человек. Думаю, многие бы из нас после первого похищения решили бы, что надо из этой страны уезжать. Но он самоотверженный человек, и понятно, почему там такие успехи у проповеди", – добавляет отец Корнилий.

И все же, несмотря на суровость условий и бедноту, африканские христиане постоянно танцуют и поют, даже во время причастия и крестного хода. "И так же горячо молятся. Известные святые Антоний Великий, Макарий Великий были выходцами с этого континента", – напоминает миссионер.

Крещение или вуду

В некоторых африканских странах христианская проповедь уголовно наказуема. В других правительство не препятствует, наоборот, дает землю для храма, но с условием построить еще больницу или школу, а лучше и то и другое. Христианские церкви так и делают, и тогда в общеобразовательную программу включают изучение религии.

"Многие действительно безграмотные, но на вопросы догматические и про проблему зла отвечали корректно и с большим пониманием. Они очень хорошо наставлены в вере и хорошо держатся в вере", – считает иеромонах Корнилий.

Однако, принимая крещение, некоторые африканцы сохраняют и языческие верования – колдовство, вуду.

Христианство на Африканском континенте появилось благодаря апостолам Матфею, Марку, Луке и Варнаве. Марк считается основателем Александрийской церкви, юрисдикция которой распространяется на всех православных христиан Африканского континента. А это 28 митрополий и три епископии в более чем 40 странах.

Представительство РПЦ при Александрийском патриархате находится в Каире.

"В составе Александрийского патриархата есть русскоговорящие общины в Тунисе, Марокко, ЮАР", – поясняет протоиерей Виктор Кулага, представитель Патриарха Московского при Патриархе Александрийском и всей Африки.

Если в Южной Африке большинство населения – христиане, то на севере – мусульмане. Тем не менее на севере и северо-востоке сосредоточены Александрийский патриархат, Коптская церковь (десять миллионов верующих), Эфиопская церковь (60 миллионов верующих). Много приходов Римо-католической церкви в Экваториальной Африке, Западной Африке и различные протестантские деноминации.

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