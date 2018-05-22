Предстоятель УПЦ очолив святкове богослужіння в Козельщанському монастирі

У день свята перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, 22 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Козельщанському жіночому монастирі на честь Різдва Пресвятої Богородиці, який знаходиться в Полтавській області.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, йому співслужили архієреї Української Православної Церкви, гості у священному сані та духовенство монастиря.

Після Божественної літургії відбувся хресний хід на чолі з Предстоятелем.

Наприкінці богослужіння Блаженніший Владика привітав паству з днем пам'яті святителя Миколая Чудотворця, а також з 10-річчям набуття мощей преподобномучениці Олімпіади Козельщанської.

З особливим привітанням Предстоятель звернувся до владики Миколая, який святкує сьогодні день тезоіменитства. Архієпископ Миколай подякував за привітання й архіпастирський візит. Після цього всіх вірян окропили святою водою.