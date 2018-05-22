Понад 300 школярів з різних єпархій УПЦ взяли участь в акції «Паломництво до витоків віри»

11:18, 22 травня 2018
Православ`я
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Акція «Паломництво до витоків віри» / kdais.kiev.ua

У Києві 20 травня відбулась благодійна акція «Паломництво до витоків віри», організована Паломницьким Центром Української Православної Церкви.

Як повідомляє прес-служба Київської духовної академії, захід приурочений до 1030-річчя Хрещення Київської Русі. У ньому взяли участь понад 300 школярів з різних єпархій Української Православної Церкви.

В рамках акції школярі відвідали історичні місця, а також визначні монастирі Києва. Знайомство з київськими храмами завершилось у Києво-Печерській лаврі. Там діти відвідали Ближні печери, вклонились мощам Нестора Літописця, Іллі Муромця, та інших преподобних отців Києво-Печерських.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, ректор Київської духовної академії і семінарії єпископ Сильвестр зустрівся з юними паломниками в Актовій залі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Владика ректор привітав присутніх та розповів про 1030-ліття Хрещення Київської Русі, яке буде святкуватись у цьому році. Говорячи про ювілей, він закликав дітей наслідувати прикладу святого рівноапостольного князя Володимира – Хрестителя Русі та звертатись до нього у своїх молитвах.

Після цього перед зібранням виступив дитячий хоровий колектив одного зі столичних храмів та була показана кінострічка «Повість минулих літ» виробництва ТРК «Глас».

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