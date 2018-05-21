У Києво-Печерській лаврі почали святкувати день пам’яті святителя Миколая
23:14, 21 травня 2018Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
У Києво-Печерській лаврі почали святкувати день пам’яті святителя Миколая.
Напередодні дня пам’яті перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, 21 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
За богослужінням молились студенти Київських духовних шкіл, сестри милосердя, парафіяни та паломники Києво-Печерської обителі.
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