У Києво-Печерській лаврі почали святкувати день пам’яті святителя Миколая

У Києво-Печерській лаврі почали святкувати день пам’яті святителя Миколая. Напередодні дня пам’яті перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, 21 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. За богослужінням молились студенти Київських духовних шкіл, сестри милосердя, парафіяни та паломники Києво-Печерської обителі.

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